Вышел тизер фильма «Обладатель» режиссера Брэндона Кроненберга — сына режиссера Дэвида Кроненберга («Видеодром», «Муха», «Оправданная жестокость» и другие). Это уже вторая полнометражная картина для него: в 2012 году вышел фильм «Антивирус», участвовавший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.

Главная героиня фильма — агент тайной организации. С помощью специальной технологии она может получать контроль над телом человека, заставляя его, к примеру, убивать других людей. Работа начинает сказываться на психическом состоянии девушки, и с очередной ее «целью» все идет не так — она сама оказывается в ловушке.