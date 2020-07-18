Вышел тизер фильма «Обладатель» режиссера Брэндона Кроненберга — сына режиссера Дэвида Кроненберга («Видеодром», «Муха», «Оправданная жестокость» и другие). Это уже вторая полнометражная картина для него: в 2012 году вышел фильм «Антивирус», участвовавший в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
Главная героиня фильма — агент тайной организации. С помощью специальной технологии она может получать контроль над телом человека, заставляя его, к примеру, убивать других людей. Работа начинает сказываться на психическом состоянии девушки, и с очередной ее «целью» все идет не так — она сама оказывается в ловушке.
Главные роли исполнили Андреа Райсборо («Мэнди», серия «Крокодил» в сериале «Черное зеркало»), Шон Бин («Властелин колец», сериал «Игра престолов»), Дженнифер Джейсон Ли («Аннигиляция», сериал «Патрик Мелроуз») и Кристофер Эбботт («Человек на Луне», сериал «Уловка-22»).
Премьера «Обладателя» прошла в январе на кинофестивале «Сандэнс». В прокат фильм должен выйти до конца года. Появится ли он в российских кинотеатрах, пока не известно.