В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку Фургала. На него вновь вышли десятки тысяч человек

В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В мэрии города заявили, что в нем участвовали 10 тыс. человек. Издание Dvhab.ru пишет о 15-30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике.
Участники акции требовали освободить Сергея Фургала из московского СИЗО «Лефортово» и судить его в Хабаровске.
Митинг начался в 12.00 по местному времени. Протестующие собрались на площади Ленина перед зданием правительства края, а потом прошлись по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Через три часа большинство людей разошлись, оставшиеся направились к мэрии города и потребовали встречи с мэром Сергеем Кравчуком (ранее он говорил, что на митинги ходят за деньги). Всего протестная акция продолжалась пять часов.
Также акции прошли во Владивостоке и Комсомольске. В них участвовали около тысячи человек.
Полиция не препятствовала протестующим и не задерживала людей. Сотрудники правоохранительных органов раздавали собравшимся защитные маски.
Митинги в Хабаровске продолжаются уже неделю. В прошлую субботу на акцию также вышли десятки тысяч человек. Это самые массовые акции за всю историю города.
Неделю назад московский суд на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.