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В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку Фургала. На него вновь вышли десятки тысяч человек

Анастасия Цой
Сегодня в 12:32

В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В мэрии города заявили, что в нем участвовали 10 тыс. человек. Издание Dvhab.ru пишет о 15-30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике.

Участники акции требовали освободить Сергея Фургала из московского СИЗО «Лефортово» и судить его в Хабаровске.

Митинг начался в 12.00 по местному времени. Протестующие собрались на площади Ленина перед зданием правительства края, а потом прошлись по близлежащим улицам, перекрывая проезжую часть. Через три часа большинство людей разошлись, оставшиеся направились к мэрии города и потребовали встречи с мэром Сергеем Кравчуком (ранее он говорил, что на митинги ходят за деньги). Всего протестная акция продолжалась пять часов.

Также акции прошли во Владивостоке и Комсомольске. В них участвовали около тысячи человек.

Полиция не препятствовала протестующим и не задерживала людей. Сотрудники правоохранительных органов раздавали собравшимся защитные маски.

Митинги в Хабаровске продолжаются уже неделю. В прошлую субботу на акцию также вышли десятки тысяч человек. Это самые массовые акции за всю историю города.

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Неделю назад московский суд на два месяца арестовал губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его подозревают в организации серии заказных убийств, совершенных в начале 2000-х годов, а также проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям.

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