В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку Фургала. На него вновь вышли десятки тысяч человек

В Хабаровске прошел еще один митинг в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. В мэрии города заявили, что в нем участвовали 10 тыс. человек. Издание Dvhab.ru пишет о 15-30 тыс. протестующих, а «Коммерсант» — о 50 тыс. на пике.

Участники акции требовали освободить Сергея Фургала из московского СИЗО «Лефортово» и судить его в Хабаровске.