Во Франции горит собор Святых Петра и Павла. Это одна из крупнейших готических церквей в стране

В городе Нант на западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. Об этом сообщает издание France Bleu.
На месте работают пожарные, пока огонь не удается потушить. Сведений о пострадавших нет.
Строительство собора началось в 1434 году и продолжалось 457 лет. Это одна из крупнейших и известнейших готических церквей в стране. Она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от пожара.
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