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Во Франции горит собор Святых Петра и Павла. Это одна из крупнейших готических церквей в стране

Анастасия Цой
Сегодня в 11:25

В городе Нант на западе Франции загорелся собор Святых Петра и Павла. Об этом сообщает издание France Bleu.

На месте работают пожарные, пока огонь не удается потушить. Сведений о пострадавших нет.

Строительство собора началось в 1434 году и продолжалось 457 лет. Это одна из крупнейших и известнейших готических церквей в стране. Она на шесть метров ниже собора Парижской Богоматери, который в прошлом году также пострадал от пожара.

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