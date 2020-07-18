В России за сутки выявили 6234 случая коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 172 случая меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, ХМАО, Петербурге, Алтайском крае, ЯНАО, Нижегородской, Иркутской, Московской и Мурманской областях.
Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 7490 человек. За все время выздоровели более 546 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 124 человека. За все время — 12 247 человек. Всего в стране зафиксировано 765 437 заболевших.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 14,1 млн человек. Более половины из них выздоровели, более 602 тыс. умерли. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,6 млн), на втором — Бразилия (2 млн), на третьем — Индия (1 млн).