«Free at Three»: послушайте дебютный альбом российской джаз-группы The RIG

Российский джазовый проект The RIG (Russian Improv Group) выпустил дебютный альбом «Free at Three», в который вошли шесть композиций (включая сразу две версии одного из треков).
На один из треков с альбома — «Let Me Out» — группа в мае выпустила клип, а услышать пластинку вживую можно будет 23 июля в московском клубе Powerhouse.
В составе группы — опытные музыканты-импровизаторы, в том числе саксофонист Сергей Храмцевич, который записывается с «ГШ», «Интуристом» и другими проектами.
«Free at Three» — это идеальная точка входа для тех, кто ничего не понимает ни в импровизационной музыке, ни в современных околоджазовых играх, но боится сложностей», — считает музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.