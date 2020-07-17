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«Free at Three»: послушайте дебютный альбом российской джаз-группы The RIG

Илья Голубев
Сегодня в 21:46

Российский джазовый проект The RIG (Russian Improv Group) выпустил дебютный альбом «Free at Three», в который вошли шесть композиций (включая сразу две версии одного из треков).

На один из треков с альбома — «Let Me Out» — группа в мае выпустила клип, а услышать пластинку вживую можно будет 23 июля в московском клубе Powerhouse.

В составе группы — опытные музыканты-импровизаторы, в том числе саксофонист Сергей Храмцевич, который записывается с «ГШ», «Интуристом» и другими проектами.

«Free at Three» — это идеальная точка входа для тех, кто ничего не понимает ни в импровизационной музыке, ни в современных околоджазовых играх, но боится сложностей», — считает музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.

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