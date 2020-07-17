«Free at Three»: послушайте дебютный альбом российской джаз-группы The RIG

Российский джазовый проект The RIG (Russian Improv Group) выпустил дебютный альбом «Free at Three», в который вошли шесть композиций (включая сразу две версии одного из треков).

На один из треков с альбома — «Let Me Out» — группа в мае выпустила клип, а услышать пластинку вживую можно будет 23 июля в московском клубе Powerhouse.