Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым впервые покажут онлайн

Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым в главной роли отмечает свое 20-летие, и по этому поводу его впервые покажут онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театрального проекта.
«Кыся» — это чисто физически очень тяжелая постановка. Это не Чехов, где можно посидеть на сцене, потом станцевать со стулом, а потом опять посидеть. Я, конечно, утрирую. Но я реально все три часа спектакля нахожусь на сцене в каком‑то постоянном ошеломительном движении!» — признался Дмитрий Нагиев.
В основе постановки лежит одноименная повесть Владимира Кунина, режиссер спектакля — Лев Рахлин. Посмотреть трансляцию можно будет 27 июля в 19.00 на «Афише» или платформе Stay. Там же продаются билеты.