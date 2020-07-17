Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым впервые покажут онлайн

Спектакль «Кыся» с Дмитрием Нагиевым в главной роли отмечает свое 20-летие, и по этому поводу его впервые покажут онлайн. Об этом «Афише Daily» рассказали представители театрального проекта.

«Кыся» — это чисто физически очень тяжелая постановка. Это не Чехов, где можно посидеть на сцене, потом станцевать со стулом, а потом опять посидеть. Я, конечно, утрирую. Но я реально все три часа спектакля нахожусь на сцене в каком‑то постоянном ошеломительном движении!» — признался Дмитрий Нагиев.