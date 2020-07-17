Во время пандемии люди стали меньше заниматься сексом, из‑за чего продажи презервативов упали. Об этом заявил гендиректор Reckitt Benckiser (материнской компании производителя презервативов Durex) Лаксман Нарасимхан, пишет CNBC.

Нарасимхан связывает это с растущим уровнем тревоги. Он отмечает, что подобная тенденция складывалась и несколько лет назад во время вспышек атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома.

Впрочем, продажи гигиенических средств во время пандемии, напротив, выросли. Кроме того, с началом периода самоизоляции россияне начали активно скупать секс-игрушки. С конца марта продажи товаров для взрослых росли в среднем на 10–15% в неделю, причем спрос на товары для женщин рос сильнее, чем спрос на товары для мужчин.