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«ВКонтакте» научится распознавать неприличные жесты в «Клипах»

Семён Гудошников
Сегодня в 16:56

«ВКонтакте» тестирует возможность распознавать неприличные жесты в сервисе «Клипы»; для этого команда обучает специальные алгоритмы, сообщила «Афише Daily» пресс-служба социальной сети.

Планируется, что алгоритмы будут замечать различные грубые жесты вроде среднего пальца и либо заблюривать их, либо наносить черный квадрат. Как отмечает команда, работающая над этой функцией, благодаря ней просмотр видео станет более удобным, а зрители не будут испытывать негатив в свою сторону.

© Пресс-служба «ВКонтакте»

«Клипы» — это бесконечная лента с вертикальными видео, создаваемыми обычными пользователями. За первый месяц пользователи посмотрели «Клипы» около трех млрд раз. Подробнее о сервисе можно прочитать здесь.

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