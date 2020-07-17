«ВКонтакте» научится распознавать неприличные жесты в «Клипах»

«ВКонтакте» тестирует возможность распознавать неприличные жесты в сервисе «Клипы»; для этого команда обучает специальные алгоритмы, сообщила «Афише Daily» пресс-служба социальной сети.

Планируется, что алгоритмы будут замечать различные грубые жесты вроде среднего пальца и либо заблюривать их, либо наносить черный квадрат. Как отмечает команда, работающая над этой функцией, благодаря ней просмотр видео станет более удобным, а зрители не будут испытывать негатив в свою сторону.