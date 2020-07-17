Дягилевский фестиваль не состоится в августе

Организаторы Международного Дягилевского фестиваля 2020 года объявили, что не будут проводить его в августе из‑за пандемии коронавируса. Об этом пишет Colta.ru.

«Ситуация с распространением коронавируса в Перми остается нестабильной. Введенные из‑за этого ограничения для массовых мероприятий продлены в регионе до 28 июля. В подобной обстановке проведение Международного Дягилевского фестиваля в ближайшие месяцы могло бы быть рискованным», — отметили в пресс-службе Пермского театра оперы и балета имени Чайковского.

Также руководство театра, художественный руководитель фестиваля Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились, что фестиваль пополнится событиями, которые будут проходить в течение всего года. Впервые дополнительная трехдневная программа пройдет в ноябре.