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Вокалист Foals и диджеи Camelphat выпустили колоритное видео «Hypercolour»

Илья Голубев
Сегодня в 15:47

Фронтмен инди-группы Foals Яннис Филиппакис и дуэт диджеев Camelphat выпустили визуалайзер на совместный трек «Hypercolour».

Camelphat признались, что годами фанатели от Foals, ходили на их концерты и всегда хотели поработать с ними. «К счастью, наши чувства оказались взаимными», — рассказали диджеи. Музыканты записали трек после пары встреч в Лондоне и Ливерпуле.

И Camelphat, и Foals в этом году столкнулись с проблемами из‑за коронавируса — концерты и туры пришлось перенести. Foals, как очень востребованная инди-группа, была вынуждена пересмотреть расписание своего масштабного тура в поддержку второй части альбома «Everything Not Saved Will Be Lost», который вышел прошлой осенью.

В августе Foals должны были выступить в Москве и Петербурге, но из‑за пандемии судьба следующего российского концерта группы не известна. Foals уже были у нас в 2017 году — тогда они сыграли на главной сцене Пикника «Афиши». «Афиша Daily» побеседовала с вокалистом и лидером группы Яннисом Филиппакисом и узнала, что журналисты вечно неправильно его понимают.

В прошлом августе Foals вернулись в Россию — они выступили с презентацией первой части альбома «Everything Not Saved Will Be Lost», которая вышла в прошлом марте.

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