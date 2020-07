Вокалист Foals и диджеи Camelphat выпустили колоритное видео «Hypercolour»

И Camelphat, и Foals в этом году столкнулись с проблемами из‑за коронавируса — концерты и туры пришлось перенести. Foals, как очень востребованная инди-группа, была вынуждена пересмотреть расписание своего масштабного тура в поддержку второй части альбома «Everything Not Saved Will Be Lost», который вышел прошлой осенью.

В августе Foals должны были выступить в Москве и Петербурге, но из‑за пандемии судьба следующего российского концерта группы не известна. Foals уже были у нас в 2017 году — тогда они сыграли на главной сцене Пикника «Афиши». «Афиша Daily» побеседовала с вокалистом и лидером группы Яннисом Филиппакисом и узнала, что журналисты вечно неправильно его понимают.

В прошлом августе Foals вернулись в Россию — они выступили с презентацией первой части альбома «Everything Not Saved Will Be Lost», которая вышла в прошлом марте.