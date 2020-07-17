В обновленной iOS 14 появится эмодзи матрешки

Помимо матрешки Apple добавит в набор эмодзи чай баббл, жест ma che vuo, бумеранг, птицу додо, символ трансгендерности, бобра, анатомические сердце и легкие, ниндзя и некоторые другие знаки.

Apple добавит эмодзи матрешки в новую версию операционной системы iOS 14, сообщает ТАСС со ссылкой на «Apple Россия».

Также в компании отмечают, что в iOS 14 будет гораздо больше способов создать уникальный образ в Memoji: коллекция пополнится новыми масками, прическами, головными уборами и стикерами.

Обновление будет доступно осенью, точная дата пока не сообщается.

Ранее Unicode представил более ста новых эмодзи, в дизайне которых прослеживается тренд на гендерную инклюзивность.