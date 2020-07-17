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Лианн Ла Хавас выпустила первый за пять лет альбом

Семён Гудошников
Сегодня в 12:06

Британская фолк- и соул-певица Лианн Ла Хавас выпустила первый за последние 5 лет альбом. В качестве названия исполнительница использовала свое имя. Послушать пластинку можно в «ВКонтакте», Apple Music, Spotify и «Яндекс.Музыке».

Альбом «Lianne La Havas» состоит из 12 композиций и, как отмечает gal-dem, сюжетно может быть разделен на три части: первая наполнена легкими чувствами влюбленности, во второй повествуется о тяжелом разрыве, а в третьей части певица пытается уловить всю палитру чувств во время поисков независимой себя. Среди композиций есть также кавер на песню группы Radiohead «Weird Fishes» с альбома «In Rainbows».

«Lianne La Havas» — третий студийный альбом певицы. Ее дебютная работа под названием «Is Your Love Big Enough» вышла в 2012 году, за ней последовал альбом «Blood», выход которого пришелся на 2015 год.

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