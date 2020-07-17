В Москве замазали краской исторический фасад булочной, который отреставрировали несколько лет назад

В Москве замазали краской часть исторического фасада булочной, который отреставрировали несколько лет назад. Об этом сообщил пользователь твиттера.

Исторические вывески и фасад отреставрировали в 2013 году. «Булочная в этом доме существовала почти 100 лет. В 2012 году во время ремонта обнаружили сразу три надписи на кафельной облицовке («Булочная», «Кондитерская» и «Булочная и кондитерская»), сделанные в 1920–1950-е годы, а также изображение кренделя.

«На деньги жителей Покровки все три надписи были восстановлены, расчищена керамическая плитка начала ХХ века, была частично восстановлена подлинная старинная витрина, в которой выставлены любопытные предметы старины», — писала «Афиша Daily».