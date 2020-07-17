В России за сутки выявили 6406 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6 406 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 случая меньше, чем вчера.
Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, ХМАО, Петербурге, Алтайском крае, Нижегородской области, ЯНАО, Иркутской, Московской и Мурманской областях.
Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 7681 человека. За все время выздоровели более 539 373 пациентов с COVID-19. За сутки умерли 186 человек. За все время — 12 123 человек. Всего в стране зафиксировано 759 203 заболевших.
В мире, по данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся COVID-19 превысило 13 млн. 810 тыс. человек. Выздоровели 7 млн 718 тыс. пациентов, умерли 589 тыс. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,57 млн), на втором — Бразилия (2 млн), на третьем — Индия (1 млн).