В России за сутки выявили 6406 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 6 406 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на 22 случая меньше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, ХМАО, Петербурге, Алтайском крае, Нижегородской области, ЯНАО, Иркутской, Московской и Мурманской областях.