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В Байкал попало топливо из накренившегося во время шторма судна

Анастасия Цой
Сегодня в 10:01

В Байкал попало топливо из накренившегося во время шторма судна. Об этом со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру пишет «Интерфакс».

Разлив топлива произошел около поселка Хужир острова Ольхон Иркутской области из‑за того, что частное судно, стоявшее на причале, сильно накренилось во время шторма. Специалисты взяли пробы воды, локализация и ликвидация нефтяного пятна находятся на контроле природоохранной прокуратуры.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли законопроект, разрешающий сплошную вырубку леса на Байкале ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Теперь региональные власти смогут убрать из границ особо охраняемых природных территорий земли для этих трасс.

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