Apple запустит ежедневный новостной подкаст

Apple запустит ежедневный подкаст с новостями Apple News Today. Об этом компания написала на своем сайте.

В нем расскажут обо всех самых важных новостях дня. Новые эпизоды будут выходить по будним дням. Каждый выпуск будет длиться восемь минут. Ведущими подкаста станут редакторы сервиса Apple News Шумита Басу и Дуарте Джеральдино. Выпуски Apple News Today обещают сделать бесплатными для пользователей приложений Apple News и Apple Podcasts.

Помимо новостных сводок, в подкаст включат аудиоверсии лонгридов журналов Esquire, Wired, Vanity Fair, New York Magazine и других. Доступ к ним будет платным. Подписка на сервис обойдется в 9,99 долларов в США и 12,99 долларов в Канаде. В России аудиоверсии статей, прочитанные профессиональными актерами, пока будут недоступны.