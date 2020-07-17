перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Сооснователя магазина «Чук и Гик» Василия Кистяковского обвинили в абьюзе 2:03
Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль за последний месяц 1:42
В Твери задержали владельца паблика «Подслушано у медиков» 0:00
Ученые: кофеин улучшает работу в команде Вчера в 23:35
Главред Vogue рассказал о расизме в Condé Nast. Охранник принял его за грузчика Вчера в 23:16
Juice WRLD/YouTube Juice WRLD, Marshmello, Polo G и The Kid Laroi выпустили трек «Hate the Other Side»
Juice WRLD, Marshmello, Polo G и The Kid Laroi выпустили трек «Hate the Other Side» Вчера в 23:12
Instagram запустит аналог TikTok в августе. Приложение назовут Reels Вчера в 22:22
Дептранс предложил уличным художникам разрисовать поезд в московском метро Вчера в 22:14
ТАСС: человек, с которым часто встречался Иван Сафронов, оказался сотрудником чешских спецслужб Вчера в 21:35
На пикетах в поддержку фигурантов дела «Нового величия» задержали 19 человек Вчера в 21:03
Крупнейший взлом в истории Twitter, конфликт Навального и Голунова и другие новости дня Вчера в 20:52 Дайджест
Unsplash/Fabian Grohs Великобритания обвинила российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса
Великобритания обвинила российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса Вчера в 20:51
Картина Алексея Учителя «Цой» выйдет на экраны 27 августа Вчера в 20:50
Россияне, приезжающие из‑за рубежа, должны будут заполнять специальную форму на портале Госуслуг Вчера в 20:35
Шестилетний мальчик, спасавший младшую сестру от собаки, был сильно покусан. Его поддержали Мстители Вчера в 19:50
Air Serbia намерена возобновить полеты в Россию с 1 августа Вчера в 19:46
Названы самые опасные районы Москвы Вчера в 18:34
Навальный / youtube «Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате
«Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате Вчера в 18:33
Кинокритики Германии и Австрии признали «Дау. Дегенерация» лучшим фильмом первой половины 2020 года Вчера в 17:51
Лекарство «Авифавир» от коронавируса может появиться в российских аптеках уже в июле Вчера в 17:49
Отключить рекламу

Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль за последний месяц

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:42

Twitter решил временно заблокировать все аккаунты, пользователи которых пытались сменить пароль за последние 30 дней. Об этом сообщили в блоге поддержки компании.

Таким образом соцсеть пытается предотвратить дальнейшие хакерские атаки после масштабного взлома страниц знаменитостей.

«Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах», — говорится в сообщении компании.

В Twitter обещали разблокировать аккаунты, непричастные к взлому, как можно быстрее, но предупредили, что на это потребуется определенное время.

Расследованием хакерской атаки на Twitter займется также ФБР. По предварительной оценке ведомства, целью взлома стало мошенничество с криптовалютами.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить