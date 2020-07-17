Twitter заблокировал все аккаунты, которые пытались сменить пароль за последний месяц

Twitter решил временно заблокировать все аккаунты, пользователи которых пытались сменить пароль за последние 30 дней. Об этом сообщили в блоге поддержки компании.

Таким образом соцсеть пытается предотвратить дальнейшие хакерские атаки после масштабного взлома страниц знаменитостей.

«Если ваш аккаунт заблокирован, это не значит, что вы находитесь под подозрением. Пока мы считаем, что лишь некоторые из этих страниц имеют отношение к случившемуся. Мы ведем расследование и сообщим о его результатах», — говорится в сообщении компании.

В Twitter обещали разблокировать аккаунты, непричастные к взлому, как можно быстрее, но предупредили, что на это потребуется определенное время.

Расследованием хакерской атаки на Twitter займется также ФБР. По предварительной оценке ведомства, целью взлома стало мошенничество с криптовалютами.