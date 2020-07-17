В Твери задержали владельца паблика «Подслушано у медиков»

В Твери полиция задержала владельца паблика «Подслушано у медиков г. Тверь», врача скорой помощи Олега Грека, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Виктора Лурье.

По слова адвоката, Грека задержали в гостинице «Кристалл палас». Врач успел сообщить Лурье, что его собираются отвезти в Краснодар, после чего перестал выходить на связь.

Как считает Лурье, у следователей могут быть вопросы к Греку из‑за разглашения персональных данных. Ранее врача уже дважды вызывали на допрос в СК по Заволжскому району в качестве свидетеля.

В связи с этим он просил адвоката прочитать пост, опубликованный 28 марта от имени хирурга из станицы Каневской в Краснодарском крае. Врач рассказала, что против нее возбудили уголовное дело из‑за смерти 9-летней пациентки.

Грек заявлял полиции, что является лишь владельцем группы и не знает, кто опубликовал этот пост и «кто контактировал со сторонами процесса». Врач был готов подтвердить свои слова на полиграфе.