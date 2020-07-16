Ученые: кофеин улучшает работу в команде

Кофе улучшает взаимодействие в команде, выяснили ученые их Университета Огайо и Калифорнийского университета в Дейвисе. Правда только если кофе содержит кофеин.

Ученые провели эксперимент, во время которого группам студентов по пять человек предлагали выпить кофе с кофеином или без за полчаса или за пять минут до совместного обсуждения ряда тем: движения «Захвати Уолл-стрит», либералов, социального и экономического неравенства.

После пятнадцатиминутной беседы группам необходимо было оценить себя и своих партнеров. Оказалось, что люди, выпившие кофе с кофеином за полчаса до дискуссии, были наиболее расположены к окружающим.

Таким образом ученые выяснили, что кофеин способствует взаимодействию между людьми и групповому общению. Все дело в обострении внимания, считают ученые. Коллективная работа становится приятнее, когда человек более внимателен к деталям обсуждения и окружающим.