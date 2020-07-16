Juice WRLD, Marshmello, Polo G и The Kid Laroi выпустили трек «Hate the Other Side»

Рэперы Juice WRLD, Marshmello, Polo G и The Kid Laroi выпустили видео на совместный трек «Hate the Other Side». Оно появилось на ютьюб-канале Juice Wrld.
В клипе режиссер Ricky Yee документирует, как уличный художник Давид Гарибальди создает портрет погибшего Juice WRLD. Также художник изображает остальных участников трека. В финале клипа зритель видит четыре готовых портрета.
Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. После смерти рэпера мы рассказали о его творческом пути и о реакции на эту новость других музыкантов.