Главред Vogue рассказал о расизме в Condé Nast. Охранник принял его за грузчика

Главный редактор Vogue Эдвард Эннинфул рассказал о том, как его на входе в офис оскорбил охранник. Сотрудник охранной фирмы, нанятый издательской группой Condé Nast, принял его за грузчика, сообщил Эннинфул у себя в инстаграме.

«Сегодня я был расово дискриминирован охранником, когда входил в свой офис. На входе меня попросили воспользоваться погрузочным отсеком (задним входом для грузчиков — Прим. ред.) Наше расписание возвращается к норме, но мы не можем позволить миру вернуться к тому состоянию, которое было раньше. Перемены нужны сейчас», — написал Эннинфул.

Condé Nast сразу же удалила охранника, оскорбившего Эннинфула. Однако сам редактор не остался удовлетворен этим, заявив, что этот случай показателен.