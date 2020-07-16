Дептранс предложил уличным художникам разрисовать поезд в московском метро

Дептранс Москвы запустил конкурс для художников в ответ на недавнее удаление граффити Бэнкси в лондонском метро. Об этом говорится в телеграм-канале департамента.

Художникам предложат оформить один поезд московской подземки тематическими граффити о коронавирусе — это первая подобная коллаборация Мосметро и уличных артистов, отмечает Дептранс.

«Если наши художники хотят выразиться на остросоциальную тему, мы решили предоставить им такую возможность. Поэтому предлагаем разрисовать целый поезд на тему распространения COVID-19, тем самым привлечь внимание жителей к важности соблюдения мер безопасности в общественных местах и взаимному уважению всех пассажиров городского транспорта», — заявил глава Дептранса и заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

В заявлении департамента уточняется, что Бэнкси в Лондоне предложили воссоздать граффити в «подходящем месте». Свою акцию Дептранс назвал «крутой альтернативой» тому, чтобы просто рисовать в метро — даже талантливым художникам.

Для того, чтобы поучаствовать в акции, необходимо прислать в телеграм-бот Дептранса ссылки на свои работы, а также собственные данные и контакты. По итогам конкурса будут выбраны пять художников.

Ранее оператор лондонского метро уничтожил граффити Бэнкси, посвященное теме коронавируса. Представители подземки заявили, что арт был удален в связи со строгой политикой по недопущению граффити.