Крупнейший взлом в истории Twitter, конфликт Навального и Голунова и другие новости дня

Экс-журналиста Ивана Сафронова оставили под арестом. На решение суда не повлияли положительные характеристики с его мест работы и поручительства от руководителей СМИ.

В России за сутки выявили 6428 случаев коронавируса. Общее число пациентов с COVID-19 в стране превысило 750 тыс., из них 531 тыс. выздоровели, 12 тыс. умерли.

Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами во время пандемии. Выяснилось, что доступ к личным данным россиян получил широкий круг лиц: от медработников до членов казачьих обществ.

Алексей Навальный ответил Ивану Голунову на обвинения в плагиате у задержанного Ивана Сафронова. Политик назвал Голунова трусом и лжецом и попытался доказать, что материалы ФБК к статьям Сафронова отношения не имеют.

Депутат Оксана Пушкина раскритиковала поправки Елены Мизулиной в Семейный кодекс, которые запрещают трансгендерным персонам и однополым парам вступать в брак и усыновлять детей. «Сексуальная ориентация не может быть основанием для ограничения гражданских прав», — заявила она.

Шествие «Бессмертного полка», которое должно было пройти 26 июля, вновь перенесли. Новая дата пока неизвестна.

В Twitter произошел один из крупнейших взломов в истории. Хакеры получили доступ к аккаунтам Илона Маска, Билла Гейтса, Канье Уэста и других знаменитостей. Злоумышленники просили от имени звезд присылать им биткоины.

Канье Уэст все-таки зарегистрировался кандидатом в президенты США. Рэпер будет баллотироваться от комитета «Канье-2020», в качестве партии он указал The Birthday Party, что можно перевести как «Вечеринка по случаю дня рождения».

Министерство туризма Исландии запустило сайт, на котором можно записать свой крик, чтобы он прозвучал на фоне местных пейзажей. Авторы считают, что это отличный способ избавиться от стресса во время пандемии.

Кинокритики Германии и Австрии признали «Дау. Дегенерация» лучшим фильмом первой половины 2020 года. На втором месте — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, на третьем — «1917» Сэма Мендеса.

В сети появился трейлер документального фильма о лягушонка Пепе и его создателе. Картина «Ништяк, браток» выйдет в прокат 4 сентября.

Райда, Скриптонит и Truwer выпустили совместную песню «Женщины», инди-рок-дуэт Hurts — клип на новую песню «Redemption», а мультиинструменталист Сэн Моримото представил сингл «Woof» и анонсировал новый альбом.

«В.Е.Р.А.» от «Мастерской Брусникина» станет первым офлайн-спектаклем, сыгранным после карантина. Показы пройдут 26 и 27 июля в Центре Вознесенского.