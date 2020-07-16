Россияне, приезжающие из‑за рубежа, должны будут заполнять специальную форму на портале Госуслуг

Роспотребнадзор рассказал, какие правила должны будут выполнить граждане, приезжающие в Россию из‑за рубежа. Россиянам придется при регистрации на рейс заполнять специальную форму на портале Госуслуг.

В течение трех дней в эту форму необходимо загрузить результаты тестирования на коронавирус. Кроме того, на борту самолета россиянам нужно будет заполнить еще одну анкету.

Эти условия вводятся вместо двухнедельного обязательного карантина, отмененного накануне.

Иностранным гражданам нужно предоставить отрицательный тест на коронавирус или сделать его в течение трех дней по прибытии в Россию. Правда, решение о допуске пассажира без теста на борт самолета остается на усмотрение авиакомпании.