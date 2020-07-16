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Великобритания обвинила российских хакеров в попытке украсть данные о вакцине от коронавируса

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:51

Национальный центр кибербезопасности Великобритании 16 июля обвинил российских хакеров в попытке украсть информацию о британской вакцине от коронавируса. Об этом пишет «Интерфакс».

В центре назвали кибератаку «отвратительным нападением на тех, кто выполняет жизненно важную работу по борьбе с пандемией коронавируса». После этого специалисты центра выпустили список правил безопасности для организаций, разрабатывающих вакцину. В нем, в частности, есть рекомендации по выявлению киберугрозы и смягчению ее последствий.

Согласно заявлению на сайте центра, украсть данные пыталась группировка хакеров под названием «APT29» (также известна под именами «Герцоги» и «Уютный медведь»). Британские спецслужбы считают, что она действует от лица российской разведки. С таким вердиктом согласились разведслужбы Канады (Центр безопасности коммуникаций) и США (Агентство кибербезопасности и защиты инфраструктуры и Агентство национальной безопасности).

«Великобритания будет продолжать противодействовать тем, кто проводит такие кибератаки. Мы будем работать с союзниками, чтобы привлечь виновных к ответственности», — сказал глава британского Министерства иностранных дел Доминик Рааб. Он также отметил, что «абсолютно недопустимо, что российские спецслужбы действуют против тех, кто борется против пандемии».

Ранее хакеры взломали твиттер-аккаунты основателя Microsoft Билла Гейтса, гендиректора Tesla Илона Маска, американского рэпера Канье Уэста, руководителя Amazon Джеффа Безоса, бывшего президента США Барака Обамы и кандидата в президенты Джо Байдена. Взломщики призвали переводить им биткоины.

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