Названы самые опасные районы Москвы

Аналитики компании Delta составили рейтинг самых опасных районов Москвы. Для этого они проанализировали около 50 тыс. тревожных звонков со всего города, пишет The Village.

Наиболее опасным признан район Северное Измайлово. На его криминогенность негативно влияет автовокзал у метро «Щелковская». На втором месте — Перово, неблагополучным фактором для которого служит близость к промзонам и лесопарку.

На третьем — Таганский район, где на статистику правонарушений влияет транспортно-пересадочный узел «Площадь Ильича». Далее по списку: Люблино, Преображенское, Хорошевский район, Кунцево, Ломоносовский район, Филевский парк и Пресненский район.

Криминогенные риски, по мнению специалистов, создают рынки, транспортно-пересадочные узлы, вокзалы, неблагоустроенные промзоны, пустыри, общежития для трудовых мигрантов и ночные клубы.

Одним из самых безопасных районов был признан Мещанский, в котором располагается много дорогой недвижимости. Также аналитики отметили Раменки, где нет крупных промышленных предприятий, и состоящие преимущественно из спальных микрорайонов Щукино, Митино и Строгино.