перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Шестилетний мальчик был сильно покусан, спасая младшую сестру от собаки. Его поддержали Мстители 19:50
Air Serbia намерена возобновить полеты в Россию с 1 августа 19:46
Названы самые опасные районы Москвы 18:34
«Никчемный врун»: Навальный ответил Голунову на обвинения в плагиате 18:33
Кинокритики Германии и Австрии признали «Дау. Дегенерация» лучшим фильмом первой половины 2020 года 17:51
Лекарство «Авифавир» от коронавируса может появиться в российских аптеках уже в июле 17:49
Ученые: аномальная жара в Сибири вызвана деятельностью человека 17:29
«В.Е.Р.А.» станет первым офлайн-спектаклем, сыгранным после карантина 17:08
Белую башню в Екатеринбурге отреставрируют. В будущем там откроется культурный центр 16:53
Garage/Instagram Музей «Гараж» открыл прием заявок для участия в выставке, посвященной глобальной пандемии
Музей «Гараж» открыл прием заявок для участия в выставке, посвященной глобальной пандемии 16:31
Новый способ избавиться от стресса: запишите свой крик и пошлите его в Исландию 16:27
В Госдуме предложили ввести штрафы до 15 млн рублей за неудаление информации из интернета 16:00
Шествие «Бессмертного полка» 26 июля отменили 15:58
«Жутчайшее мракобесие»: Оксана Пушкина раскритиковала правки Елены Мизулиной в Семейный кодекс 15:53
hurts/youtube Вышел новый сингл Hurts — «Redemption»
Вышел новый сингл Hurts — «Redemption» 15:32
Ивана Сафронова оставили под арестом 15:31
Идрис Элба выступил против удаления расистских сцен в старых фильмах и сериалах 15:20
Правозащитная группа «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами во время пандемии 15:15
ООН: около 1 млн видов растений и животных могут исчезнуть через 50 лет 14:56
Anadolu Agency/Getty Images За Ивана Сафронова поручились руководители российских СМИ
За Ивана Сафронова поручились руководители российских СМИ 14:04
Отключить рекламу

Названы самые опасные районы Москвы

Семён Гудошников
Сегодня в 18:34

Аналитики компании Delta составили рейтинг самых опасных районов Москвы. Для этого они проанализировали около 50 тыс. тревожных звонков со всего города, пишет The Village.

Наиболее опасным признан район Северное Измайлово. На его криминогенность негативно влияет автовокзал у метро «Щелковская». На втором месте — Перово, неблагополучным фактором для которого служит близость к промзонам и лесопарку.

На третьем — Таганский район, где на статистику правонарушений влияет транспортно-пересадочный узел «Площадь Ильича». Далее по списку: Люблино, Преображенское, Хорошевский район, Кунцево, Ломоносовский район, Филевский парк и Пресненский район.

Криминогенные риски, по мнению специалистов, создают рынки, транспортно-пересадочные узлы, вокзалы, неблагоустроенные промзоны, пустыри, общежития для трудовых мигрантов и ночные клубы.

Одним из самых безопасных районов был признан Мещанский, в котором располагается много дорогой недвижимости. Также аналитики отметили Раменки, где нет крупных промышленных предприятий, и состоящие преимущественно из спальных микрорайонов Щукино, Митино и Строгино.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
«Live & Drive»: Баста
Важнейший российский рэпер
драма
1917
Снятая одним планом военная драма Сэма Мендеса
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
боевик
Поезд в Пусан
Корейские зомби на железной дороге
рок
«Live & Drive»: Диана Арбенина и «Ночные снайперы»
Одна из главных женщин русского рока
драматический
Брак (онлайн-трансляция)
Киберспектакль Семена Александровского о мире, который никогда не будет прежним
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить