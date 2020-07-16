Ученые: аномальная жара в Сибири вызвана деятельностью человека

Деятельность человека стала основной причиной аномальной жары в Сибири, выяснила объединенная группа ученых из Франции, Германии, России, Нидерландов, Швейцарии и Великобритании. Их исследование опубликовано на сайте научного объединения World Weather Attribution.

Максимальные температуры в регионе увеличились на 2 градуса за 120 лет, подсчитали ученые. А к 2050 году температура в Сибири может повысится на 2,5–7 градусов относительно 1900 года, предупреждают они.

Недавно рекордная температура для Арктики — 38 градусов — была зафиксирована в городе Верхоянск в Якутии. Ученые-климатологи настаивают: «оба случая не произошли бы без изменения климата, вызванного вмешательством человека». Они отмечают, что такая затянувшаяся жара — редкое явление, происходящее раз в 130 лет.

Аномально высокие температуры приводят к тому, что Арктика нагревается в два раза быстрее, чем в среднем планета. Ученые считают, что жара также влияет и на лесные пожары в регионе, которые уже привели к выбросу 59 млн тонн углекислого газа. Почему Сибирь стала самым аномально жарким местом на планете можно прочитать здесь.