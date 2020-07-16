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Лекарство «Авифавир» от коронавируса может появиться в российских аптеках уже в июле

Илья Голубев
Сегодня в 17:49

Российский препарат «Авифавир», предназначенный для лечения COVID-19, может поступить в продажу уже в июле, пишет ТАСС со ссылкой на главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

«Мы ожидаем одобрения именно аптечного применения уже в этом месяце. Мы работаем активно с Минздравом России, и ряд российских компаний предоставил доказательства, что препарат хорошо работает в амбулаторном режиме, то есть аптечном режиме», — заявил Дмитриев.

Уточняется, что «Авифавир» можно будет купить только по рецепту — и он противопоказан беременным или готовящимся к беременности женщинам. Ранее Дмитриев также сообщил, что уже 50 стран хотят закупить препарат для борьбы с пандемией коронавируса. «Авифавир» получил регистрацию Министерства здравоохранения.

В России за сутки выявили 6428 новых пациентов с COVID-19, всего в стране коронавирусом с начала пандемии заразились 752  797 человек. Во всем мире это число уже превысило 13,5 млн.

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