Кинокритики Германии и Австрии признали «Дау. Дегенерация» лучшим фильмом первой половины 2020 года

Немецкий журнал Film plus Kritik, объединяющий ведущих кинокритиков Германии и Австрии, опубликовал рейтинг лучших фильмов мира первой половины 2020 года, сообщили «Афише Daily». Его возглавил фильм «Дау. Дегенерация» режиссеров Ильи Хржановского и Ильи Пермякова.

На втором месте — «Маленькие женщины» Греты Гервиг, на третьем — «1917» Сэма Мендеса. В список также попал российский фильм «Папа, сдохни» Кирилла Соколова, он занял восьмое место.

В мае британская газета The Guardian опубликовала аналогичный список. В него вошли «Дау. Наташа» Ильи Хржановского и Екатерины Эртель и «Папа, сдохни» Кирилла Соколова. Этот рейтинг возглавила картина Сэма Мендеса.

«Дау» — это 13 фильмов о физике, прародителе ядерной бомбы, лауреате Нобелевской премии Льве Ландау. В апреле запустился сайт проекта, на котором можно посмотреть некоторые фильмы, в том числе «Дау. Дегенерация» и «Дау. Наташа».

В России Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение четырем эпизодам картины, а во время показов на Берлинском кинофестивале отечественные журналисты написали открытое письмо художественному руководителю и исполнительному директору фестиваля. Они раскритиковали включение «Дау. Наташа» в основную программу Берлинале.

Также в апреле в Украине возбудили уголовные дела из‑за пыток детей, которые якобы происходили на съемках «Дау». Хржановский и люди, участвовавшие в съемках, опровергли эти обвинения. На днях британская газета The Telegraph извинилась за публикацию материала об издевательствах над детьми, которая была основана на данных украинской прокуратуры. Издание выплатило режиссеру штраф, который он пожертвует на кампанию по борьбе с антисемитизмом.