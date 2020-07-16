«В.Е.Р.А.» станет первым офлайн-спектаклем, сыгранным после карантина

За неделю до официального открытия театров, 26 и 27 июля, пройдут последние показы спектакля «В.Е.Р.А.» об оттепели и поэтах-шестидесятниках. «В.Е.Р.А.» станет первым офлайн-спектаклем, сыгранным (с соблюдением всех норм социального дистанцирования) после снятия режима самоизоляции, рассказали организаторы «Афише Daily».

В названии «поэтического вербатима об оттепели и холодной войне» зашифрованы имена главных поэтов-шестидесятников — Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной.

«В своем творчестве талантливая четверка подчас отдаляется от линии официальной идеологии, завоевывает сердца миллионов советских людей. Им предстоит стать свидетелями конца эпохи и пережить ее, что неминуемо повлечет за собой для их веры в идеалы серьезное испытание на прочность», — говорят организаторы спектакля.

Над постановкой работали драматург и поэт Андрей Родионов и куратор фестиваля видеопоэзии «Пятая нога» Екатерина Троепольская. Режиссером стал Сергей Карабань. В поэтическом вербатиме участвуют Михаил Плутахин, Родион Долгирев, Даниил Газизуллин, Марина Калецкая и другие актеры.

Начало спектакля в 20.00 по московскому времени. Билеты можно приобрести по ссылке. Организаторы отдельно отмечают, что рассадка в зале будет обеспечена согласно карантинным правилам, а посещение спектакля для общей безопасности зрителей возможно только в масках и перчатках.

«Афиша Daily» ранее поговорила с авторами постановки о возросшем интересе к оттепели, создании спектакля и многом другом. Прочитать материал можно здесь.