Музей «Гараж» открыл прием заявок для участия в выставке, посвященной глобальной пандемии

Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на участие во внеплановой выставке работ, посвященных глобальной пандемии коронавируса и ее итогам. Заявки необходимо отправлять по адресу spec@garagemca.org .

«Выставка по результатам open call станет динамической платформой для презентации широкого спектра прогнозов, прозрений и сценариев, обращенных не только в будущее, но и к возможным версиям прошлого или настоящего», — описывают концепцию готовящейся выставки представители музея.

«Гараж» принимает заявки как по уже реализованным, так и по еще только запланированным проектам. Заявку можно отправить до 1 сентября, она должна включать в себя краткое резюме авторов, портфолио (если есть) и краткие описания проектов с приложенными фотографиями, эскизами и подобными деталями или сметой (для нереализованных задумок).

Результаты отборочного этапа будут объявлены до 1 ноября, выбранные работы (20–25 проектов) выставят в феврале–марте следующего года в пространстве музея площадью 300 квадратных метров. Все участники выставки получат гонорары и помощь в организации.