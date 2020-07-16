Новый способ избавиться от стресса: запишите свой крик и пошлите его в Исландию

Министерство туризма Исландии запустило сайт, на котором можно записать свой крик, после чего услышать его в Исландии, на фоне красивых местных пейзажей.
Также можно послушать крики других пользователей: на видео, которые доступны на сайте, несколько выбранных министерством локаций прерываются криками юзеров со всего мира. Российские пользователи уже успели рассказать анекдот про Штирлица, посетовать на Путина и прокричать «Свободу Фургалу!».
Авторы отмечают, что это — отличный способ выпустить пар и избавиться от накопившегося стресса.
«Вы многое пережили в этом году, и похоже, что вам нужно идеальное место, чтобы выпустить плохие эмоции. Какое‑нибудь обширное и нетронутое пространство. Похоже, вам нужна Исландия. Запишите ваш крик, и мы включим его среди красивых исландских пейзажей. Когда вы будете готовы, приходите выпустить пар по-настоящему. Вы почувствуете себя лучше, обещаем», — говорится на сайте.
Доступно несколько локаций, переключающихся автоматически. Среди них — водопад Скогафосс, ледник Снайфедльсйёкюдль, пляж Раудасандур и остров Видей.