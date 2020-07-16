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Белую башню в Екатеринбурге отреставрируют. В будущем там откроется культурный центр

Анастасия Цой
Сегодня в 16:53

Белая башня из Екатеринбурга оказалась одним из 13 зданий в списке победителей грантового конкурса на сохранение памятников архитектуры XX века. Теперь она получит 180 тыс. долларов (почти 13 млн рублей) от благотворительного фонда Getty Foundation на исследование и подготовку проекта реставрации.

Проектом реставрации займутся Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева, а также екатеринбургская арх-группа Podelniki и архитектурное бюро «Рождественка», которые и до этого принимали участие в судьбе башни.

© fondvnimanie.ru

В прошлом году фонд сохранения исторического наследия «Внимание» открыл сбор средств на реставрацию. За год удалось собрать 1,6 млн рублей, при этом сбор все еще продолжается.

Белая башня когда‑то служила ключевым элементом водоснабжения района проживания работников «Уралмаша», однако в 1960-е она перестала функционировать, а в 1990-е была заброшена. Здание высотой в 36 метров (примерно как двенадцатиэтажный дом) стало одним из символов советского конструктивизма.

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