Белую башню в Екатеринбурге отреставрируют. В будущем там откроется культурный центр

Белая башня из Екатеринбурга оказалась одним из 13 зданий в списке победителей грантового конкурса на сохранение памятников архитектуры XX века. Теперь она получит 180 тыс. долларов (почти 13 млн рублей) от благотворительного фонда Getty Foundation на исследование и подготовку проекта реставрации.

Проектом реставрации займутся Государственный музей архитектуры имени А.В.Щусева, а также екатеринбургская арх-группа Podelniki и архитектурное бюро «Рождественка», которые и до этого принимали участие в судьбе башни.