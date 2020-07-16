Британский инди-рок-дуэт Hurts выпустил новый сингл «Redemption» и видео на него. Послушать песню можно в Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».
Песня войдет в грядущий альбом «Faith», который выйдет 4 сентября. На пластинке будет 11 треков, сейчас доступны для прослушивания три из них: «Redemption», «Suffer» и «Voices».
Тео Хатчкрафт заявил, что «Redemption» — это «песня о страхе о сомнениях», а второй член группы Адам Андерсон отметил, что хотел бы посвятить трек всем фанатам дуэта, «особенно тем, кто был с самого начала».
На альбоме, помимо уже опубликованных треков, будут также песни «Fractured», «Slave to Your Love», «All I Have to Give», «Liar», «Somebody», «Numb», «White Horses» и «Darkest Hour».
Адам Андерсон и его напарник Тео Хатчкрафт основали Hurts в 2009 году. Их первые две пластинки, «Happiness» и «Exile», попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Сейчас за плечами коллектива четыре лонгплея, последний из которых — «Desire» — вышел в сентябре 2017-го.
Недавно музыканты завели собственный телеграм-канал, а также группу-чат для поклонников.