Британский инди-рок-дуэт Hurts выпустил новый сингл «Redemption» и видео на него. Послушать песню можно в Apple Music, Spotify, YouTube Music, «Яндекс.Музыке» и «ВКонтакте».

Песня войдет в грядущий альбом «Faith», который выйдет 4 сентября. На пластинке будет 11 треков, сейчас доступны для прослушивания три из них: «Redemption», «Suffer» и «Voices».

Тео Хатчкрафт заявил, что «Redemption» — это «песня о страхе о сомнениях», а второй член группы Адам Андерсон отметил, что хотел бы посвятить трек всем фанатам дуэта, «особенно тем, кто был с самого начала».