«Жутчайшее мракобесие»: Оксана Пушкина раскритиковала правки Елены Мизулиной в Семейный кодекс

Депутат и телеведущая Оксана Пушкина в своем интервью телеканалу «Дождь» выступила против законопроектов по изменению Семейного кодекса, предложенных группой депутатов Госдумы во главе с Еленой Мизулиной.

Пакет поправок предполагает, например, запрет изымать детей из семьи без решения суда и доказанной вины родителей, запрет органам опеки заходить в квартиры без разрешения жильцов, считать родителями ребенка только кровных мать и отца, а также запрет однополым парам вступать в брак и усыновлять детей и такой же запрет для трансгендеров.

«Я действительно назвала это абсолютно безумным законом», — призналась Оксана Пушкина. Она считает, что «примитивными запретами и усложнением процедур» решить проблемы неблагополучных семей не получится, даже наоборот: государство потеряет инструменты воздействия на родителей-тиранов.

Кроме того, Оксана Пушкина заступилась за однополые пары и трансгендеров и заявила, что, прежде чем принимать относительно них какие‑то решения, необходимо получить статистические данные и заключения экспертов, которых вообще нет. «Эксперты краснеют даже произносить вслух эти слова! Это какое‑то жутчайшее мракобесие», — утверждает депутат. Она напомнила о 19-й статье Конституции, гарантирующей равные права и свободы гражданам страны, и уточнила, что новые законопроекты могут привести к большей дискриминации.