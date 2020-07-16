Идрис Элба выступил против удаления расистских сцен в старых фильмах и сериалах

Актер Идрис Элба (сериал «Лютер») выступил против удаления расистских сцен из старых фильмов и сериалов. Об этом пишет Radio Times.

Элба признался, что не верит в цензуру, и предложил другое решение проблемы — добавить предупреждения о возможном наличии оскорбительного контента в систему рейтингов. То есть предупреждение будет находиться там же, где обозначается возрастное ограничение (например, 16+).

«Цензурировать расистские сцены, убирать их? Задумайтесь на секунду: мне кажется, зрители должны знать, что люди делали подобные проекты», — сказал Элба.

Протесты против расизма и полицейского насилия, которые были спровоцированы смертью Джорджа Флойда, повлияли на сериальную и киноиндустрию. Так, HBO Max сопроводил фильм «Унесенные ветром» двумя видео, объясняющими исторический контекст создания ленты. Телеканал Paramount Network отказался от сериала «Полицейские» («Cops»). А из нескольких онлайн-кинотеатров удалили эпизоды «Клиники», «Офиса», «Сообщества», «В Филадельфии всегда солнечно», «Студии 30» и других сериалов, где в шутку использовался блэкфейс.