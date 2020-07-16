ООН: около 1 млн видов растений и животных могут исчезнуть через 50 лет

Около 1 млн видов животных и растений могут исчезнуть к концу 21-го века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова исполнительного директора программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен.

Она уточнила, что на планете сегодня обитают 8,7 млн видов животных и растений. Порядка миллиона из них, по словам Андерсен, могут быть потеряны в течение 50–100 лет, «если мы не предпримем активных действий по их сохранению».

«Экосистема — это система, которая работает с очень тонким балансом. Она отвечает за осадки, за чистую воду и просто за воздух, которым мы дышим, поэтому мы не можем позволить себе потерять биоразнообразие», — сказала Андерсен в ходе онлайн-конференции.

В рамках программы ООН по окружающей среде решаются проблемы, связанные с загрязнением окружающей среды, с климатическим и природным кризисами, кризисом экосистемы, заявила Андерсен. «Исчезновение арктических льдов, пожары в Австралии, невероятно жаркая погода на севере России и других стран — такого рода изменения не являются нормой. Нам не нужно, чтобы вечные льды таяли, поэтому мы должны действовать», — уточнила исполнительный директор ЮНЕП.

В своей речи Андерсен отметила, что «у частного сектора есть реальная возможность создавать «зеленые» рабочие места и стимулировать экономический рост на экологических основах».

«Сейчас в условиях кризиса мы говорим с правительственными структурами во многих странах о том, как перезапустить экономику, и они как раз готовы встать на рельсы более умных инвестиций для того, чтобы здания, например, снабжались электроэнергией из возобновляемых источников», — заявила она.

16 июля стало известно, что к 2100 году население Земли начнет снижаться, а число пожилых людей на планете вырастет в 6 раз. Как отметили авторы соответствующего исследования, происходящее является «громадным социальным изменением», которое может привести к «конкуренции за мигрантов».