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KFC будет печатать наггетсы на 3D-биопринтере

Семён Гудошников
Сегодня в 13:19

Сеть ресторанов быстрого питания KFC заключила сотрудничество с российской биотехнологической лабораторией 3D Bioprinting Solutions. В рамках партнерства лаборатория разработает технологию создания куриного мяса с помощью 3D-биопринтера, пишут «Ведомости».

Первым экспериментальным продуктом должны стать куриные наггетсы из пробирки. Для их производства используют смесь соевых и бобовых белков, а также курятину, выращенную по технологии клеточного мяса.

Ни одна птица при производстве не пострадает, а получившийся продукт будет иметь такую же волокнистую структуру, как и у куриного мяса. Затем, уже в самих ресторанах, наггетсы приправят фирменными специями, обваляют в панировке и пожарят.

По словам директора по маркетингу 3D Bioprinting Solutions Андрея Рукавишникова, пока речь идет не о массовом производстве, а о небольшой партии тестовых образцов. Попробовать первые наггетсы, напечатанные на 3D-биопринтере, можно будет уже к концу года. В ресторанах продукт протестируют после его сертификации.

Альтернативное мясо постепенно набирает популярность. Хоть технологии его производства еще слишком дорогостоящи, чтобы продукт мог на равных конкурировать с традиционным мясом, многие российские компании в последние годы добавили его в список своих товаров. Так, растительное мясо от Beyond Meat появилось в гипермаркетах «Лента», «Перекресток» и «Азбука вкуса», а блюда из него — в ресторанах холдинга White Rabbit, T.G.I. Friday’s, кафе «Теремок», пиццериях Pizza Hut и некоторых других заведениях. «Афиша Daily» разговаривала о мясе из пробирки и еде будущего с философом Куртом Ван Менсвуртом.

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