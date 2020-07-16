Сергей Собянин заявил, что Москве удастся избежать повторного карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удастся избежать повторного карантина. Об этом он сказал в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

«Я считаю, что у нас все-таки больше шансов избежать этого. Понятно, что риски есть, нужно открыто на них смотреть. Но я надеюсь, что мы все-таки избежим какой‑то жесткой вспышки», — поделился Собянин.

Он также назвал рост числа случаев коронавируса в мире «абсолютно закономерным». «Страны и континенты — это же не город. В город попал вирус и прошел свой путь — со своим пиком, падением и так далее. А в стране с большой территорией, например у нас или в Бразилии, вирус передвигается постепенно, волнами, охватывая один регион за другим», — добавил мэр Москвы.

За последние сутки в Москве зарегистрировали 531 случай коронавируса. Это самый низкий показатель с апреля. С 13 июля в городе отменили ряд ограничений, введенных ранее из‑за пандемии коронавируса. Следующий этап снятия ограничений — 1 августа.

Ранее ВОЗ заявляла, что в России ограничительные меры могут быть возобновлены при ухудшении эпидемиологической ситуации. Вероятность повторного карантина будет сохраняться до тех пор, пока в мире не появится вакцина или лекарство от COVID-19.