Шведская компания IKEA запустила в своих кафетериях продажу экоделек — фрикаделек из растительного мяса. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.
Экодельки приготовлены из горохового белка, овсяных хлопьев, картофеля, лука и яблок. Вкус мяса им придает сочетание грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей. В IKEA утверждают, что углеродный след при приготовлении одной такой фрикадельки составляет всего 4% от такового у мясной.
В кафетериях экодельки продаются по цене обычных фрикаделек — 169 рублей за порцию из восьми штук с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным джемом. Можно купить замороженные экодельки — стоимость 500-граммовой упаковки составит 350 рублей (300 — для членов IKEA Family).
«В магазинах IKEA ежегодно продается 1 миллиард фрикаделек. Только представьте себе, что будет, если хотя бы часть из них удастся заменить растительными экодельками. Это поможет заметно сократить климатический след компании», — рассказала менеджер по охране здоровья IKEA Food Шарла Халворсон.
В 2018 году IKEA добавила в меню вегетарианские хот-доги и продала за год 10 млн штук, а в прошлом апреле в кафетерии появилось клубничное мороженое на растительной основе.
Все это — часть специальной программы компании по снижению ее влияния на окружающую среду. Ее представители сообщили, что в целом смогли сократить углеродный след своей деятельности за год на 4,3% и при этом поднять продажи на 6,5%.
Уточняется, что 70% парниковых газов, вырабатываемых IKEA Food, приходится на производство говядины и свинины. Из‑за этого уже к 2022 году IKEA планирует выделить 20% ассортимента своих кафетериев на блюда без мяса.
Кроме кафетериев IKEA попробовать растительное мясо в России уже можно в ресторанах холдинга White Rabbit, T.G.I. Friday’s, в кафе «Теремок», пиццериях Pizza Hut и некоторых других заведениях. Также с прошлого ноября купить продукцию Beyond Meat можно в магазинах «Азбуки вкуса», а с этого лета — в магазинах «Перекрестка».
«Афиша Daily» дважды рассказывала о том, как изготавливают искусственное мясо и где его можно попробовать: в 2016 году (подробно) и в прошлом августе (не так подробно).