Шведская компания IKEA запустила в своих кафетериях продажу экоделек — фрикаделек из растительного мяса. Об этом «Афише Daily» сообщили представители компании.

Экодельки приготовлены из горохового белка, овсяных хлопьев, картофеля, лука и яблок. Вкус мяса им придает сочетание грибов, помидоров и экстракта запеченных овощей. В IKEA утверждают, что углеродный след при приготовлении одной такой фрикадельки составляет всего 4% от такового у мясной .

В кафетериях экодельки продаются по цене обычных фрикаделек — 169 рублей за порцию из восьми штук с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным джемом. Можно купить замороженные экодельки — стоимость 500-граммовой упаковки составит 350 рублей (300 — для членов IKEA Family).

«В магазинах IKEA ежегодно продается 1 миллиард фрикаделек. Только представьте себе, что будет, если хотя бы часть из них удастся заменить растительными экодельками. Это поможет заметно сократить климатический след компании», — рассказала менеджер по охране здоровья IKEA Food Шарла Халворсон.