Четверть сотрудников ЗАГСов Москвы обучались в виртуальной реальности вести церемонии

Сотрудников московских ЗАГСов обучают в виртуальной реальности вести торжественные церемонии бракосочетаний. Четверть из них уже прошли этот курс, сообщает агентство «Москва».

VR-обучение предполагает уроки ораторского искусства и погружение участников церемонии в праздничную атмосферу. Курс на интерактивных тренажерах с обзором 360 градусов длится 72 часа.

«В интерактивном видео можно безопасно экспериментировать с разными вариантами поведения для того, чтобы в реальной ситуации безошибочно находить правильное решение», — пояснили в пресс-службе московских ЗАГСов.

Московские ЗАГСы и Дворцы бракосочетания открылись 23 июня, а с 13 июля расписаться в них можно без предварительной записи при личном обращении.