На 56-м году жизни умерла американская актриса и танцовщица Гэлин Горг. Как сообщает Mirror со ссылкой на ее сестру, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Горг играла эпизодические роли в сериалах «Твин Пикс», «Зена — королева воинов», «Геркулес», «Остаться в живых», «Как избежать наказания за убийство», в фильмах «Робокоп», «На гребне волны» и многих других.

Недавно от рака умерла актриса и жена Джона Траволты Келли Престон. Она играла в фильмах «Джерри Магуайр», «Нечего терять» и «Близнецы».