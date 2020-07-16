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Умерла актриса Гэлин Горг. Она играла в «Твин Пиксе» и «Зене — королеве воинов»

Анастасия Цой
Сегодня в 12:44

На 56-м году жизни умерла американская актриса и танцовщица Гэлин Горг. Как сообщает Mirror со ссылкой на ее сестру, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Горг играла эпизодические роли в сериалах «Твин Пикс», «Зена — королева воинов», «Геркулес», «Остаться в живых», «Как избежать наказания за убийство», в фильмах «Робокоп», «На гребне волны» и многих других.

Недавно от рака умерла актриса и жена Джона Траволты Келли Престон. Она играла в фильмах «Джерри Магуайр», «Нечего терять» и «Близнецы».

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