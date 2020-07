Генетики научились менять комарам пол, чтобы те не кусались

Американские генетики научились менять пол комарам и делать из их самок самцов, которые не кусают людей и поэтому не опасны. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Речь идет о комарах желтолихорадочных (Aedes aegypti). Они разносят различные опасные болезни — желтую лихорадку, вирус Зика и многие другие -, но опасны только самки, так как они, в отличие от самцов, кусают людей.

Ученые Политехнического университета Виргинии и Техасского университета A&M обратили внимание на М-локус — аналог человеческой Y-хромосомы, определяющий мужской пол. Один из недавно открытых генов М-локуса вставили в наследуемую самками хромосомную область — и таким образом комарам удалось сменить пол.

Вот только генетически модифицированные комары оказались неспособны летать, но исследователи не собираются останавливаться на достигнутом, их цель — превращать самок в самцов, способных давать потомство.