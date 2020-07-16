В России за сутки выявили 6428 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на шесть случаев больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, Петербурге, ХМАО, Алтайском крае, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Московской областях и ЯНАО.