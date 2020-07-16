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В России за сутки выявили 6428 случаев коронавируса

Анастасия Цой
Сегодня в 10:48

В России за сутки выявили 6428 случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием. Это на шесть случаев больше, чем вчера.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве, Свердловской области, Петербурге, ХМАО, Алтайском крае, Нижегородской, Иркутской, Мурманской, Московской областях и ЯНАО.

Выздоровевших за сутки снова больше, чем заболевших, — 8443 человека. За все время выздоровели более 531 тыс. пациентов с COVID-19. За сутки умерли 167 человек. За все время — 11 937 человек. Всего в стране зафиксировано 752 797 заболевших.

На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру превысило 13,5 млн человек. Половина из заболевших выздоровели, более 584 тыс. человек скончались. Россия находится на четвертом месте по числу заражений, на первом — США (3,4 млн), на втором — Бразилия (1,9 млн), на третьем — Индия (968 тыс.).

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