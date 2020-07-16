Посмотрите трейлер документального фильма о лягушонке Пепе и его создателе

В сети появился официальный трейлер документального фильма о феномене одного из самых известных интернет-мемов — лягушонка Пепе. Картина «Ништяк, браток» («Feels Good Man») выйдет в прокат 4 сентября.

Художник Мэтт Фьюри придумал Пепе в 2005 году — тогда довольный антропоморфный лягушонок впервые появился в его безобидном стрипе. Со временем, появились новые версии Пепе, персонаж «ушел в народ», стал интернет-мемом и начал эволюционировать в неожиданном направлении без участия своего создателя (как к этому отнесся тогда сам Мэтт Фьюри — читайте в нашем с ним интервью).

В конце концов, сетевые тролли превратили его в символ ненависти и расового превосходства, мем активно использовали сторонники тогда еще кандидата в президенты США Дональда Трампа — альтернативные правые. Мэтт Фьюри, потерявший контроль над Пепе, все же решился вернуть своему персонажу доброе имя и сделать его символом мира.