НКО рассказали, что волонтерам запретили посещать детские дома до 2021 года

Общественные и некоммерческие организации (НКО) обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой разъяснить постановление ведомства, которое продлевает режим изоляции для сиротских учреждений до 2021 года. Об этом пишет «Коммерсант».

Санитарно-эпидемиологические правила, утвержденные Роспотребнадзором, фактически запрещают волонтерам, кандидатам в приемные родители и другим людям, напрямую не связанным с деятельностью детских домов, посещать их. «Чиновники получили железобетонное основание не пускать волонтеров, специалистов из благотворительных организаций и всех тех людей, которых дети знают и ждут», — говорит президент общественной организации «Петербургские родители» Лада Уварова.

Несмотря на то, что в стране открываются детские сады, школы и летние лагеря, в детских домах, по словам Уваровой, «введен особый режим хранения детей».

Директор благотворительного фонда «Измени одну жизнь» Яна Леонова отмечает, что запрет фактически остановил работу по поиску приемных родителей: «Часть субъектов теперь машет этим постановлением, как флагом, и не пускает НКО в учреждения». Фонд «Измени одну жизнь» снимает видеоанкеты детей-сирот и размещает их в региональных и федеральном банках данных, но теперь власти регионов отказывают съемочным группам в доступе в учреждения. Заявки отправили в 60 регионов, разрешение на съемку дали только в четырех.

Также в учреждения не пускают кандидатов в приемные родители. При этом по закону встреча ребенка и будущего приемного родителя обязательна. «Выходит, до следующего года семейное устройство в России остановлено», — говорит Уварова. Кроме того, ряд учреждений запрещает навещать детей родственникам.

НКО просят Роспотребнадзор разъяснить постановление ведомства. Обращение подписали 28 организаций из разных регионов России.