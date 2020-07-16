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Сэн Моримото анонсировал выход альбома и выпустил сингл «Woof»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:59

Чикагский мультиинструменталист Сэн Моримото анонсировал выход своего нового альбома этой осенью. Пластинка будет выпущена 23 октября. Кроме того, музыкант представил сингл «Woof».

«Тематически, альбом изучает самопознание — то, как реальность разрушает искажение субъективного опыта. Сосредоточившись на мелочах, альбом подчеркивает то, как наши привычки, постыдные желания и высокие идеалы унаследованы у повседневности современной американской жизни», — рассказал Моримото.

В альбом войдет 15 треков, среди которых будут коллаборации с такими музыкантами как Kaina, Aaamyyy, Lala Lala, Kara Jackson, Qari, Nnamdi и Joseph Chilliams.

Сэн Моримото родился в Киото, вырос в Массачусетсе, а в 2014 году переехал в Чикаго. Там он начал профессионально заниматься музыкой. В 2018 году музыкант выпустил свой дебютный джаз-рэп-альбом «Cannonball!».

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