Машины героев фильма «Однажды в Голливуде» продадут на аукционе

Автомобили, на которых ездили герои Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта в фильме «Однажды в Голливуде», продадут на аукционе, организованном Prop Store. Об этом сообщил Independent.

Аукцион, на котором распродадут реквизит и костюмы из известных голливудских картин, пройдет в Лондоне и Лос-Анджелесе 26 и 27 августа.

Голубой Volkswagen, на котором ездил Брэд Питт, оценивается в 20-30 тыс. долларов. А желтый Cadillac героя ДиКаприо рассчитывают продать, по меньшей мере, за 45-55 тыс. долларов.

На аукционе, помимо автомобилей из картины Квентина Тарантино, будут выставлены боксерские перчатки Рокки Бальбоа из фильма «Рокки». Также на продажу выставят шлем, который носил герой Тома Круза в фильме 1986 года «Лучший стрелок».

Самым дорогим лотом в коллекции, предположительно, станет модель космического корабля из фильма «Чужой». Ее оценивают в 300 тыс. долларов, по данным Variety.

Кроме того, на торгах появятся костюмы Дженнифер Лоуренс из франшизы «Голодные игры» и различные предметы из таких картин, как «Тельма и Луиза», «Охотники за привидениями 2» и «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега».