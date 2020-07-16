Netflix снимет фильм о юной мореплавательнице Джессике Уотсон

Netflix снимет фильм о мореплавательнице Джессике Уотсон, которая в 2009 году стала самой молодой путешественницей, в одиночку совершившей кругосветный тур под парусом. Об этом сообщает Variety.

«Это большая честь, что Netflix расскажет мою историю. Я надеюсь, что фильм вдохновит людей по всему миру попробовать себя в парусном спорте и также следовать вперед за приключениями», — сказала Джессика Уотсон.

В качестве режиссера над картиной будет работать Сара Спиллейн, известная по фильму «Жизненный опыт» с Кристиной Риччи в главной роли. Сценарий напишет Кэти Рэндалл.

Продюсерами проекта выступят Дебра Мартин Чейз и Эндрю Фрейзер. Производством фильма займутся кинокомпании Martin Chase Productions и Sunstar Entertainment.