Американский предприниматель Илон Маск впервые вошел в топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes. Об этом сообщается на сайте издания.

Состояние Маска, по данным счетчика Forbes Real-Time, оценивается в 70,8 млрд долларов. Оно значительно выросло (более чем на 20 млрд долларов) с 18 марта по 14 июля в связи с ростом стоимости акций основанной Маском компании Tesla.

Акции Tesla подорожали на 290% и вывели Илона Маска на восьмую строчку рейтинга богатейших людей мира. Кроме Маска, в топ-10 попали Джефф Безос, Бернард Арно, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Уоррен Баффетт, Стив Баллмер, Мукеш Амбани и Ларри Пейдж.